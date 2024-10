Topcsapatban köthet ki a jelenleg klubnélküli Sergio Ramos

A hírek szerint kirobbanó fizikai állapotnak örvend és bármikor kész pályára lépni.

Vannak olyan futballisták, akik annyira imádják a játékot, hogy még akkor sem hajlandóak szögre akasztani a stoplist, amikor klub nélkül állnak és már 38 évesek. Ilyen Sergio Ramos is, aki nyár óta ingyen igazolható „szabadügynökké” vált, miután lejárt a szerződése a Sevillával. A világ- és Európa-bajnok labdarúgó viszont nem biztos, hogy sokáig csapat nélkül marad. A Juventus a hét közben elveszítette egyik legjobb védőjét, Gleison Bremert, aki az RB Leipzig elleni találkozón súlyos térdsérülést szenvedett és az egész szezonra kidőlt.

A torinói együttesnél pedig fontolóra vették, hogy a helyére szerződtessék a rutinos Ramost. A korábban Real Madridban, PSG-ben és Sevillában játszó bekk a hírek szerint kitűnő fizikai állapotnak örvend és bármikor kész újra pályára lépni. A Juventus vezetőedzője, Thiago Motta nem zárkózik el a 38 esztendős védő leigazolásától, ugyanis a rutinja sokat jelenthet az olasz csapat számára. Ramos mellett másik két név merült még fel az Öreg Hölgynél: Joël Matip, aki nemrégiben elhagyta a Liverpoolt és szintén klub nélkül áll, valamint Simon Kjær, aki pedig az AC Milantól távozott.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Juventus are considering signing Sergio Ramos as a free agent as they look to cover for Gleison Bremer’s ACL injury.

(Source: Tuttosport) pic.twitter.com/5VoXGJ7e6D

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 4, 2024