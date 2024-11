TOP5 – Videón Kerkez szenzációs gólpassza – bolondot csinált a City klasszisából

A magyar válogatott és a Bournemouth szárnyvédője még a City elleni bajnoki kilencedik percében tálalt Antoine Semenyo elé, aki nem hibázott. - Ez volt a második legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Akkor még Ederson a helyén volt és hárítani tudott, a kilencedik minutumban azonban már ő is tehetetlen volt.

Az első tíz perc végén Kerkez Milos kapott egy labdát a bal szélen, ahol nem kisebb ellenféllel találta szemben magát, mint az előző szezon legjobbjának választott Phil Foden.

A 20 éves futballista játszi könnyedséggel verte meg az alapvonalnál a City klasszisát, ezt követően pedig remekül centerezett. Beadását Antoine Semenyo előbb átvette, majd pazarul lőtte az alsóba, ezzel a góllal vezetett a Bournemouth a címvédő ellen.

Fan angles of Bournemouth’s (Semenyo) first goal vs Manchester City 🔥⚽️

Content Owners (Instagram):

⁃Jordanboss77

⁃John_e_cash_#ManCity #Bournemouth #ManchesterCity #PremierLeague #EPL pic.twitter.com/j1u8iWRE46

— 442_Goals (@442_Goals) November 2, 2024