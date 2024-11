TOP 5: A Barcánál már eldöntötték, hogyan terveznek Ter Stegennel

A Diario AS úgy tudja, a katalán klub januárban és jövő nyáron sem tervez igazolni kapusposztra, hisz a 32 éves némettel terveznek, mint első számú hálóőr.

A napokban felmerültek olyan pletykák, hogy a gránátvörös-kék alakulat a Porto kapusát, Diogo Costát nézte ki, ám ezt a csapat sportigazgatója, Deco első kézből cáfolta.

„Marcnak három év van még a szerződéséből, arra kell fókuszálnunk, hogy a lehető legjobb állapotban térjen vissza” – mondta a portugál a legfrissebb interjújában, melyben nem győzte hangsúlyozni a Barca szándékát a német hálóőrrel.

❗️Barcelona do not plan on signing a starting goalkeeper next summer. Ter Stegen will return and regain his place in the starting XI.

