TOP5: „Az orvosom azt mondta, 33% a testzsír százalékom”

A német labdarúgó-válogatott korábbi játékosa őszintén beszélt a visszavonult futballistákat érintő egyik legnagyobb problémáról. Ez volt az ÖTÖDIK legolvasottabb cikk az elmúlt héten a Sport 365-ön.

Számos labdarúgó küzd a profi sportolói élet utáni elhízással. Gondoljunk csak bele: hosszú éveken keresztül minden nap edzés-edzés hátán, profi diéta, heti két mérkőzés. Ezek pedig több tucat futott kilométert és elégetett kalóriát jelentenek. Aztán amikor úgy dönt az adott labdarúgó, egyik napról a másikra vége ennek. Viszont a szervezet ugyanúgy kívánja az ételt, hiszen megvan az évek óta megszokott kalóriabevitel, amit nehéz ellensúlyozni, ha már nincsenek meg ugyanazok az edzések, futások és mérkőzések.

Látjuk ezt a brazil Ronaldo esetében, de számos más példát is lehetne hozni. Íme Max Kruse esete, aki 14-szeres német válogatottnak mondhatja magát, tavaly még a Paderborn színeiben játszott, aktív korában 76 kilogramm volt, most viszont drasztikusan átalakult a teste.

„Elmentem egy orvosi vizsgálatra, hogy megtudjam, mennyi is a testzsír százalékom. Az orvosom azt mondta, 33%. Teljesen meglepődtem. Voltam 100 kiló felett is, most szerencsére alatta vagyok. Zsíreltávolító injekciót tervezünk, hogy csökkenjen a testsúlyom. Jelenleg nem tudok minden nap sportolni és diétázni sem akarok, ahogyan tettem azt az elmúlt hat hónapban. Igyekeztem változatosan étkezni, viszont mindent borsoztam, szó szerint mindent, és azt gondolom, ez nagyjából 15 kiló plusz hízást eredményezett” – mondta Max Kruse, aki korábban a Mönchengladbach, a Werder Bremen és az Union Berlin játékosa is volt, utóbbival 2015-ben megnyerte a Német Kupát is.

🇩🇪🗣️ Max Kruse: „I did an overall check on my fat percentage. My doctor said it was 33% fat.”

„I will no longer do my diet like the last six months when I peppered everything left and right. That was certainly a point that helped me gain 15 kilos.” (Flatterball) pic.twitter.com/MMxBafwIM6

— EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2024