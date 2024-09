TOP 5: „A torna végkimenetelét befolyásoló hiba történt az Eb-n” – állítja az UEFA

A szövetség Játékvezetői Bizottsága közleményben jelentette, hogy hatalmas tévedés történt az Eb-n, ami hatással lehetett a kontinenstorna végifejletére is. Ez volt a HARMADIK legolvasottabb cikk az elmúlt hét napban a Sport 365-ön.

A rengeteg véleményes bírói ítélettel tarkított Eb-n volt egy, ami különösen felborzolta a kedélyeket. A házigazda Németország spanyolokkal szemben vívott negyeddöntőjében 1-1-es állásnál Marc Cucurella karjával blokkolta Jamal Musiala ígéretes lövését a tizenhatoson belül. Anthony Taylor és a VAR-szobában helyet foglaló Stuart Attwell viszont nem ítélt büntetőt.

Az UEFA Játékvezetői Bizottsága időszakosan átvizsgálja a fontosabb európai mérkőzéseket, hogy standardizálja a játékvezetőktől elvárt követelményeket és, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bírók következetesen járnak el a hasonló esetekben.

A legújabb publikálásában megerősítették, hogy tévedés történt, és német büntetővel kellett volna folytatódnia a játéknak.

„A legújabb UEFA-irányelv szerint a kapura tartó lövéseket megakadályozó kezezéseket szigorúbban kell büntetni és a legtöbb esetben tizenegyest kell ítélni, kivétel, ha a vétkes karja nagyon közel van a testéhez. Cucurella esetében erről nem beszélhettünk, hiszen „megnagyobbította” testét, úgy blokkolta Musiala kísérletét” – áll a közleményben.

