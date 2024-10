TOP5: „A klub az első, nem a tévé” – Dzsudzsák ordibálva szakította meg Megyeri riportját

Máté Csaba is értékelt a meccs után, aki elárulta, nem gondolkozik a kirúgásán. – Ez volt a második legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

A Debreceni VSC 5-0-ra kikapott a Paksi FC ellen a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójában. Máté Csabával így továbbra is nyeretlen a DVSC, a mérkőzést követően pedig a szurkolók odáig mentek, hogy leöntötték a játékosokat és levetették velük a mezt is. A találkozó után a közvetítő tévécsatorna megejtette szokásos interjúját, a játékosok részéről a kapus Megyeri Balázs „értékelt”, ám Dzsudzsák Balázs az öltözőből ordibálva szakította meg csapattársa riportját. A csapatkapitány kiabálva szólt oda, hogy a „Nem a tévé az első, hanem a klub!”. Jelezve, hogy engedjék ki a kapust, hogy ő is odamehessen a drukkerek által összehívott „rapportra”.

Máté Csaba is értékelt a mérkőzést követően. A vezetőedző érzi, hogy melegszik alatta a kispad, ugyanis külön kiemelte, hogy rúgták már ki úgy is, hogy tízből kilenc meccset megnyert még anno a Ferencvárosnál.