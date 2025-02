TOP5 – A Barcelonáé lehet a nyár bombaigazolása

Ez biztosan nagyot szólna és a holland védő korábbi csapattársa, José Fonte úgy véli, bármelyik topcsapatban helye lenne a Virgil van Dijknak. - Ez volt a negyedik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Angol és spanyol sajtóhírek szerint a Liverpool holland védője, Virgil van Dijk felkeltette a Barcelona érdeklődését. A 33 éves bekk szerződése a nyáron lejár, egyelőre nincs hír a hosszabbításról, a katalán klub pedig fontolgatja a leigazolását. Nagy kérdés, hogy a védelemben hogy csinálnának helyet van Dijknak. Viszont egy ilyen kaliberű játékos ingyen történő megszerzése minden csapat számára erősítést jelentene.

A holland védő korábbi Southampton-csapattársa, José Fonte szerint megállná a helyét olyan klubokban, mint a Barcelona vagy a Real Madrid. „Van Dijk kiválóan teljesítene bármelyik topklubban, akár a Bayern Münchenben vagy a Barcelonában, és nem lepődnék meg, ha a következő szezonban valamelyikükhöz csatlakozna” – nyilatkozta Fonte.

José Fonte a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő után elmondta: „Fogalmam sincs, mit tartogat számomra a jövő. Bárki, aki mást állít, nem mond igazat.”

A Liverpool szurkolói számára aggasztó lehet, hogy Van Dijk mellett Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold szerződése is a nyáron lejár, és egyikük sem hosszabbított még. A holland védő egyébiránt nemrégiben nagyon elismerően szólt a Barcáról.

„Ők a legnagyobb riválisaink ebben a szezonban a Bajnokok Ligájában. Legyünk őszinték. Ha megnézed őket, azonnal rájössz, hogy könyörtelen csapattal állsz szemben. Mind a játékmódjuk, mind a mentalitásuk és taktikai fegyelmezettség Európa egyik legveszélyesebb együttesévé teszi őket jelenleg” – mondta a Liverpool védője.

