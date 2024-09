TOP5: 50 millió eurót sem sajnálna és már télen vinné Kerkez Milost az angol sztárklub

Az esetleges átigazolás esetén minden idők második legdrágább magyar futballistája lehetne a Bournemouth védője. - Ez volt az ötödik legolvasottabb cikk a héten a Sport 365-ön.

A Manchester United erősen érdeklődik a Bournemouth-ban játszó Kerkez Milos iránt, olyannyira, hogy az MU már egy ajánlatot is bekért a magyar védő klubjától. A Vörös Ördögök a télen mindenképpen szeretnének egy bal oldali védőt igazolni, ugyanis azon a poszton az egyik legsebezhetőbb Erik ten Hag együttesének védelme. Több kiszemelt is van, de brit sajtóhírek pedig arról szólnak, hogy Kerkez ára akár 50 millió euróra is rúghat, amely nem jelent akadályt a sztárklubnak.

A 20 esztendős válogatott futballistát már a nyáron is szóba hozták a manchesteriekkel, akinek egyébként 2027 nyaráig szóló szerződése van a Bournemouth-szal. Kerkez a Premier League 2024/25-ös szezonjában eddig mindhárom bajnokin kezdőként kapott lehetőséget, az első két találkozót végig is játszotta, az Everton elleni 3-2-es idegenbeli győzelem során pedig 66 perc jutott neki, de ott 2-0-s hátrányban is volt a csapat, ezért kapta le őt a pályáról edzője.

🚨💰| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍! Manchester United have decided that signing a left-back cover for Shaw is a TOP priority in January. Antonee Robinson, Milos Kerkez and Bradley Locko are all on the list. #MUFC [@DeanJonesSoccer, @GiveMeSport] pic.twitter.com/62uXNEJg5U — UtdTruthful (@Utdtruthful) September 9, 2024

Amennyiben az MU leigazolná a korábban AZ Alkmaarban „híressé vállt” védőt, úgy minden idők második legdrágább magyar futballistája lehetne, hiszen ennél többet csak Szoboszlai Dominikért fizettek, a Liverpool 2023 nyarán több mint 70 millió euró fejében igazolta le őt.

A Transfermarkt 20 millió euróra becsüli Kerkez Milos értékét.