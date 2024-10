TOP 5: Szoboszlait a bajnokság legnagyobb csalódásai közt emlegetik

A GiveMeSport rangsorolta, melyik az a tizenkét labdarúgó, akik a leginkább csalódást keltő első hét fordulón vannak túl. - Ez volt az negyedik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

A Premier League egyik különlegessége az, mennyire kiszámíthatatlan. Emiatt is a világ egyik legjobb bajnoksága.

Korábban rengetegen sikeresen berobbantak az angol élvonalba, ám voltak olyanok is akik nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Legyen szó azokról, akik újonnan érkeztek, vagy olyan labdarúgókról, akik már régóta egy adott csapatot erősítenek és kívül-belül egyaránt ismerik a klubjukat.

Ez a jelenség még az olyan nagycsapatoknál, mint az Arsenal, a Manchester City és a Liverpool is felüti a fejét.

A GiveMeSport rangsorolta, melyik az a tizenkét labdarúgó, akik a leginkább csalódást keltő első hét fordulón vannak túl.

A portál a következő mutatókat vette figyelembe:

Gólok, asszisztok

Kapott gól nélkül lejátszott mérkőzések

Szezon előtti elvárások

Egyéni teljesítmény

A játékos hogyan járul hozzá a csapat sikeréhez

A lista arany- és ezüstérmes helyén Bruno Fernandes és Joshua Zirkzee áll.

Előbbi csapatkapitányként sokak szerint túlzottan ingerlékeny, és bár a Sir Alex utáni éra egyik legjobb igazolása volt, az első hét fordulóban nem tudta hozni azt, amiért a világ egyik legjobb középpályásaként tartják számon. Hét mérkőzésen egyetlen asszisztja van.

A holland támadó nagyjából 43 millió euró fejében váltott klubot a nyáron. A Fulham elleni szezonnyitón győztes gólt szerzett, azóta viszont szinte semmit nem tett hozzá a csapat játékához. A 20 gólos szezon álma egyelőre tényleg az marad.

Harmadik helyen a svéd Alexander Isak szerepel a listán.

A Newcastle csatáránál a hét meccs mindössze öt, hiszen kettőt ki kellett hagynia. Ezeken egy gólt és egy gólpasszt jegyez. Erling Haaland mögött sokak szerint a Premier League második legjobb kilencese közelében sincs az előző szezonban mutatott formájának.

Lemaradt a dobogóról, de sajnos így is „előkelő helyezést” kapott Szoboszlai Dominik a honlaptól.

A magyar válogatott csapatkapitánya egy 10 gól – 13 asszisztos szezon után érkezett a Leipzigtől és kapta meg a legendás nyolcas mezszámot a Mersey-partiaknál.

Első idénye nem sikerült rosszul, a Liverpool szimpatizánsai több alkalommal kaptak ízelítőt Szoboszlai rúgótechnikájából és mezőnymunkájából.

Idén viszont Alexis MacAllister és Ryan Gravenberch is felülmúlja őt a középpályán. Hiába a két gólpassz a Premier League-ben – a Milan elleni BL-találatot nem veszi figyelembe a ‘GMS’ – a 23 éves középpályástól többet várnak.

A lista második felében a nagyobb nevek közül ott van a vb-győztes Cristian Romero (6.) és egy újabb Manchester United-labdarúgó, Matthijs de Ligt (7.).

Az Arsenalnál inkább sérüléseivel a hírekbe kerülő Gabriel Jesus a nyolcadik, míg az előző szezonban az ‘Év Játékosának’ választott Phil Foden a kilencedik.