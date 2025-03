TOP 5 – Robbie Keane visszatér a Tottenhamhez

Igaz, egy mérkőzés erejéig. - Ez volt a negyedik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Robbie Keane ismét magára ölti a Tottenham mezét – számolt be erről az észak-londoni klub hivatalos weboldalán. A Ferencvárosi Torna Club edzője a Spurs Legends csapat színeiben lép majd pályára az AC Milan Glorie ellen március 23-án. Azon a napon, amikor a magyar labdarúgó-válogatott Törökországgal szemben küzd majd a Nemzetek Ligája rájátszásában, vagyis nemzetközi szünet lesz az európai fociban.

Az esemény jótékonysági mérkőzésként szolgál a klub alapítványainak támogatására, és nem mindennapi futballcsemegével kecsegtet. A pályán egykori klasszisok csapnak össze: Keane oldalán olyan nevek tűnnek fel, mint Ledley King, David Ginola, Aaron Lennon, Dimitar Berbatov és Jermain Defoe, míg a túloldalon Andrea Pirlo irányítja az olasz legendákat, amelyben Cafu, a kétszeres világbajnok brazil is helyet kap.

