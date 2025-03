TOP 5 – Hihetetlen: életre szóló eltiltás fenyegeti a PL brazilját

Az ügyben egy háromhetes meghallgatás indul még ebben a hónapban, amely az FA történetének egyik leghosszabb bírósági eljárása lehet. - Ez volt az ötödik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Lucas Paquetá karrierje pengeélen táncol: az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) példát statuálna, és élethosszig tartó eltiltást kér a West Ham brazil középpályására, akit tavaly májusban fogadási szabályszegéssel vádoltak meg. Az ügyben egy háromhetes meghallgatás indul még ebben a hónapban, amely az FA történetének egyik leghosszabb bírósági eljárása lehet – számolt be erről a Sky Sports.

Exclusive: West Ham midfielder Lucas Paqueta’s hearing into alleged breach of FA’s betting rules due to take place this month and will last three weeks, Sky Sports News understands.

The FA are seeking a lifetime ban for Paqueta. pic.twitter.com/hVzP7zvMY1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2025