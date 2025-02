TOP 5 – Felfedték Gyökeres árát, miután a Sporting csatára „döntött” következő klubjáról

Kiderült Gyökeres Viktor átigazolási díja, miután a svéd támadó kiválaszotta azt a klubot, amelyhez a nyáron csatlakozni szeretne. -Ez volt a MÁSODIK legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

A 26 éves Gyökeres Európa egyik legjobb formában lévő csatára, a 2024/25-ös szezonban eddig 34 gólt szerzett 33 mérkőzésen a Sporting színeiben.

Lenyűgöző teljesítménye miatt több Premier League klubbal is összeboronálták. A magyar származású svéd gólgyáros nem először szerepelhetne Angliában: 2018 és 2021 között a Brighton játékosa volt. Igaz, egyetlen bajnoki mérkőzésen sem lépett pályára a Sirályok színeiben.

Ezzel együtt már bizonyította rátermettségét a ködös Albionban. 2021 és 2023 között a másodosztályú Coventry City csapatában 116 mérkőzésen 43 gólt szerzett, teljesítménye pedig végül a Sportinghoz repítette.

🚨Viktor Gyökeres just followed Manchester United on Instagram after Marcus Rashford departure. pic.twitter.com/wLFULErd1m

— P/R Football (fan) (@prfootballxtra) February 3, 2025