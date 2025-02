TOP 5 – „Borzalmas játékos, egy vicc a pályán” – Ronaldo megnevezte legrosszabb csapattársát

Ronaldo Nazário karrierje legrosszabbnak tartott csapattársával a Real Madridban rúgta együtt a bőrt. - Ez volt az NEGYEDIK legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

A brazil fenomén, Ronaldo Nazário egykori madridi csapattársát, Thomas Gravesent nevezte meg, mint a legrosszabb futballistát, akivel valaha együtt játszott.

„Remek srác, csodálatos ember. A minap nyert egy közel 50 millió dollár összdíjazású pókertornát. A futballpályán ugyanakkor borzalmas volt. Durván játszott, keményen szerelt. Egy vicc volt” – mondta Ronaldo.

🗣️ Ronaldo Názario: “Worst player I’ve ever played with? Gravesen. He was a really nice person, but he was very bad at football.” @Romariotv_ofc pic.twitter.com/W6Tn6LbJIH

