TOP 5: Amorim megunta – megalázó módon kapta le játékosát a szünet előtt

Ezt olvastátok a legtöbben, vagyis ez volt a legolvasottabb cikk a héten a Sport 365-ön, nem véletlenül, hiszen a Manchester United pocsék formát produkált az ünnepi időszakban.

A portugál tréner a félidőt sem várta meg és már a 32. percben belenyúlt a csapatba. A Manchester United korán 2-0-s hátrányba került az Old Traffordon a Newcastle elleni bajnokin. Alexander Isak a negyedik, Joelinton pedig a 19. percben fejelt a hazai kapuba.

Ruben Amorim alig negyedórával később változtatásra szánta el magát. A kezdőbe nevezett Joshua Zirkzee helyére Kobbie Mainoo állt be.

Az Álmok Színházának közönsége hatalmas üdvrivalgással fogadta a cserét, a holland támadó pedig azonnal az öltöző felé vette az irányt.

Joshua Zirkzee is subbed off and replaced by Kobbie Mainoo just 33 minutes into Man United vs. Newcastle.

He went straight down the tunnel, then returned to the bench. pic.twitter.com/cmbLCHLvwv

— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2024