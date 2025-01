TOP 5: A fronton halt meg a korábbi orosz válogatott focista

A 2004-es Európa-bajnokságon is szerepelt. Ez volt a NEGYEDIK LEGOLVASOTTABB cikk a héten a Sport365-ön.

Alekszej Bugajev aktív labdarúgóként több orosz csapatban is megfordult. Az 1999 és 2010 között profi pályafutását jegyző ex-focista volt a Tom Tomszk, a Lokomotív Moszkva az FK Krasznodar játékosa is, valamint hét alkalommal ölthette magára a címeres mezt és szerepelt a 2004-es Európa-bajnokságon is. Sportkarrierje után kábítószer-birtoklás miatt vádjával bebörtönözték. 2019-ben kilenc és fél év szabadságvesztésre ítélték.

Így büntetése letöltése közben az orosz katonai egység részeként belépett az orosz-ukrán háborúba, melyben életét vesztette. Erről Anton Smirnov sportjogász számolt be – írja az unn.ua. Bugajev 43 éves volt.

