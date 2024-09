Toni Kroos kiakadt az UEFA-ra: három hónap kellett nekik, hogy ezt belássák…

A németek visszavonult középpályása nem hagyta szó nélkül az UEFA hétfői közleményét.

Az Európai Labdarúgó-szövetség, vagyis az UEFA hétfőn kiadott egy közleményt, melyben elismerték, hogy a Németország-Spanyolország Európa-bajnoki negyeddöntőn olyan játékvezetői hiba történt, amely az egész torna végkimenetlét befolyásolta. A szövetség beismerte, hogy Jamal Musiala lövésénél Marc Cucurella úgy ért kézzel a labdához, hogy a házigazdának tizenegyest kellett volna kapnia, azonban hiába VAR-ozták az esetet, a játékvezető végül nem ítélt büntetőt.

Toni Kroosnak ez a torna volt az utolsó megmérettetése profi labdarúgóként és ezen a meccsen köszönt el a német válogatottól. A Real Madrid legendás játékosa joggal érezheti úgy, megfosztották őt egy álomtól, hiszen világbajnoki címet ugyan nyert a Nationalelffel, de az Eb-siker nem adatott meg számára, pláne nem hazai környezetben. A zsenialitásáról is ismert ex-középpályás hangot is adott kritikájának, ugyan a tőle megszokott humorral, de mégis élccel szólt be az UEFA-nak.

„Három hónapig tartott nekik, hogy rájöjjenek arra, amit mindenki látott. Megnyugtat, hogy legalább rájöttek. Most mondhatom akkor, hogy Európa-bajnok vagyok, mert ők megerősítették a hibázást? Azt gyanítom nem” – mondta Kroos, aki egy Icon League meccsen volt (egy különleges focisorozat, amely a Piqué által megálmodott Kings League-hez hasonlít) szakkommentátor és ott kérdezték őt a történekről.

