Toneynak 13 napja maradt csapatot találni

Ennyi idő van ugyanis az átigazolási időszakból. Az angol válogatott csatárának pedig sürgős lenne a dolog, hiszen Thomas Frank kirakta a klub keretéből.

A 28 éves csatárt kitette a menedzser a Brentfordból, mivel a gárda többi tagjával szemben igazságtalannak érezte, hogy egy olyan játékos lépjen pályára, aki nyilvánvalóan másfelé tervezi a jövőjét.

Toneynak állítólag szaúdi ajánlata van, bár kérdés, hogy az anyagi igényeit teljesíteni akarják-e? Hogy meg tudnák tenni az nem kérdés.

A legfrissebb hírek szerint a játékos a szaúdi profi ligába igazolna az Al-Ahlihoz, hogyha az arab klub hajlandó évi 20 millió eurót fizetni neki.

A következő két hétben így gyors döntés várható. Ahogy a Brentford menedzsere Thomas Frank a Sky Sportsnak nyilatkozta:

🚨🔴 Told again that Manchester United currently not considering to sign Ivan #Toney until Deadline Day!

No approach is planned yet. Rasmus Højlund and Joshua Zirkzee should play regularly. #MUFC

28 y/o striker from Brentford, one to watch in the next 13 days with many… pic.twitter.com/tWsO5g1z4K

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2024