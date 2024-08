Tokió után Párizsban is előállítottak egy egyiptomi olimpikont szexuális zaklatás miatt

Szexuális zaklatás miatt a francia rendőrség őrizetbe vett egy párizsi olimpián szerepelt egyiptomi birkózót.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra az olimpikon nevét, azonban az egyiptomi küldöttség közölte, hogy a Tokióban bronzérmes, ötszörös Afrika-bajnok Mohamed Ibrahim el-Szajedet állították elő péntek hajnalban egy kávézó előtt, mert a vád szerint megfogta egy nő fenekét.

Egyiptom olimpiai bizottsága bejelentette, hogy vizsgálatot indít a 26 éves versenyző ellen, aki szerdán egy vereséggel zárt a kötöttfogású 67 kilogrammosoknál Párizsban, és pénteken hazautazott volna.

Yasser Idris, head of the Egyptian Olympic Committee, announced that wrestler Mohamed Ibrahim el-Sayed, known as „Kishu,” has been referred to the Clubs and Ethics Committee for investigation over „irresponsible behavior” following accusations of sexual assault at the Paris 2024… pic.twitter.com/1nofmtdM6g

