Többmilliós kártérítést követelnek a Barca-legendától

A mexikói Pumas UNAM a Nemzetközi Sportdöntőbíróság elé citálta Dani Alvest, és 6 millió eurós kártérítést követel tőle a nemi erőszakkal kapcsolatos ügyében.

A Diario Sport beszámolója szerint a Pumas azzal érvel, hogy Alves börtönbe kerülése és a vádemelés rossz fényt vetett a klubra. Ezzel pedig jelentős kárt okozott hírnevének.

Alves óvadék ellenében szabadlábra került, miután kifizetett 1 millió eurót. A Pumas ugyanakkor szintén részesedést követel ebből az összegből, amennyiben a brazil játékost végül elítélik.

🚨⚽| Dani Alves has been released from prison after paying his bail of 1 million euros.

Dani Alves, a Brazilian and Barcelona football player, was arrested in January 2023 on suspicion of sexual assault.

He was accused of assaulting a woman in a Barcelona nightclub in December… pic.twitter.com/6oCirmzmLC

