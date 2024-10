Több kulcsjátékosról is jó híreket kaptak az Arsenal szurkolók

Mégsem olyan nagy a baj, mint előzetes hitték.

A hét közben nagy volt az aggodalom az Arsenal drukkereknél, ugyanis Bukayo Sakát le kellett cserélni a Görögország elleni Nemzetek Ligája-meccsen. A szeptemberi válogatott szünetben pont hasonlóképp sérült meg Martin Odegaard, aki azóta még nem tudott visszatérni a csapatba. Ám róla, Kai Havertzről, Thomas Partey-ről és Bukayo Sakáról is jó hírek érkeztek. Az angol válogatott támadóról Mikel Arteta azt nyilatkozta a Bournemouth meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy a sérülése nem komoly, az elmúlt napokban már edzett és szépen halad a felépülése.

Mikel Arteta on Saka: „We are hopeful. We have a session this afternoon. Let’s see.”

On Havertz: „If he trains well today he has a good chance.”

On Martinelli: „Yesterday he did a bit outside, today will be another step and we will understand if we take the risk.”

On Partey:… pic.twitter.com/aKGaTp5Z59

