Tizenkét év után távozhat a Manchester City egyik legfőbb sikerkovácsa

Tizenkét éve van már a klubnál és Pep Guardiola egyik legfőbb szövetségese. Könnyen lehet, hogy vele együtt a spanyol mester is elhagyja a csapatot.

Txiki Begiristain nevét kevesen ismerik az angol futballban. Pedig a 60 esztendős sportvezetőnek elvitathatatlan szerepei voltak a Manchester City sikereinek az elmúlt bő egy évtizedben. A spanyol szakember 2012-ben csatlakozott a csapathoz, mint sportigazgató és azóta betöltötte ezt a tisztséget. Kulcsszerepe volt abban, hogy 2016-ban a legfőbb sikerkovács, Pep Guardiola csatlakozott a klubhoz. Most viszont úgy tűnik, Txiki Begiristain 2025 nyarán elhagyja pozícióját és távozik a Manchester Citytől. S könnyen lehet, hogy vele együtt Guardiola is búcsút int majd a sorozatban négy PL-aranyat megnyerő és zsinórban az ötödik elsőségére hajtó sztáralakulatnak.

🚨🔵 Manchester City director of football Txiki Begiristain will leave the club in 2025, as planned long time ago.

The decision was already well known at the club, Pep Guardiola included as @David_Ornstein reports.

Begiristain will take some sabbatical time, he’s NOT retiring. pic.twitter.com/CHsrzlIish

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2024