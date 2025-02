„Titkos megállapodást” kötött a City, nyáron robbanhat az átigazolási bomba

Sajtóhírek szerint a Manchester City titkos megállapodást kötött egy 50 millió fontos nyári átigazolási üzlet kapcsán.

A Premier League bukdácsoló címvédője mozgalmas januári átigazolási időszakot zárt. A klub jelentős összegeket költött az új lendület reményében.

Széles körben elterjedt hírek szerint a City érdeklődött a Juventus sztárja, Andrea Cambiaso iránt is, de az üzlet végül nem valósult meg.

Ennek ellenére a lap forrásai szerint a City szeretné újraéleszteni az üzletet a nyári átigazolási időszakban.

Pep Guardiola állítólag hosszú távú helyettest keres a januárban kölcsönbe az AC Milanhoz távozó Kyle Walker számára. Cambiaso lehet a kiválasztott játékos erre a szerepre.

„A klub úgy döntött, igazol egy extra játékost a támadóharmadba, aki tehetséges, képes gólt szerezni, futni, asszisztokat adni, és a pontrúgásoknál is erős. Laporte kivételével soha nem igazoltunk télen. Mindig megpróbálunk a szezon végéig kitartani, de ez az idény sok szempontból rendkívüli. Be kellett avatkoznunk, hogy a lehető legjobban fejezzük be az idényt.” – nyilatkozta Guardiola a téli átigazolásokkal kapcsolatban.

A Manchester City a hétvégén az FA Kupa negyedik fordulójában a Leyton Orient ellen lép pályára.

🚨 Manchester City pulled out of negotiations to sign Andrea Cambiaso for €60m late in the transfer window because they spent too much money elsewhere.

(Source: Tuttosport) pic.twitter.com/T2iOKgzcNd

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 5, 2025