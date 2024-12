Tippötletek szerdára – Szoboszlaiék menetelése tovább folytatódik, gólváltás az angol rangadón?

Hendikep című műsorunkban szerdára is hoztunk két javaslatot tippsztereinktől.

Newcastle – Liverpool

Hétközi fordulót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A Newcastle otthonában 2015 óta veretlen a PL-éllovas Liverpool, amely a hétvégén a Manchester City-t is könnyedén verte 2-0-ra. Arne Slot együttese nagyon magabiztosan vezeti a bajnokságot, arról értekeztünk, vajon a kissé szárnyaszegett Szarkák ellen is kitart a lendület?

Arsenal – Manchester United

Abszolút a forduló rangadója, Rúben Amorim első nagy megmérettetése. A két csapatot az FA-kupában is összesorsolták, így a szezon során emellett még kétszer legalább találkoznak egymással. Az előző három egymás elleni meccsük mindegyikét az Arsenal nyerte, az előző szezonban oda-vissza legyőzték a Vörös Ördögöket, viszont az Emiratesben játszott párharcukon Rashford góljával ők szereztek a vezetést. Vajon most is betalált az MU?