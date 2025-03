Tuchel kihirdette első, meglepetésekkel teli angol keretét

Az angol válogatott októberben kinevezett szövetségi kapitánya több érdekes változtatást is eszközölt.

Thomas Tuchel pénteken megnevezte a Háromoroszlánosok soron következő két világbajnoki selejtezőre szánt 26 fős keretének tagjait. David Ornstein és Fabrizio Romano első kézből értesült a játékosokról.

A német edző március 21-én Albánia ellen, a Wembley stadionban debütál Anglia kispadján, majd három nappal később – szintén az ikonikus létesítményben – Lettország ellen vezetheti győzelemre a válogatottat. Íme a teljes névsor:

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: First England squad ever by Thomas Tuchel.

Dan Burn and Myles Lewis-Skelly, part of the squad for the first time. 🆕

Marcus Rashford, Jordan Henderson and Reece James are back. 🔙 pic.twitter.com/9RitajOQDG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025