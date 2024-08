Thomas nyert női 200-on, négyen is olimpiai rekordot futottak férfi 1500-on

Az amerikai Gabrielle Thomas nyerte a női 200 méteres síkfutást a párizsi olimpiai atlétikaversenyeinek keddi napján.

A második legrövidebb távon előzetes Thomas, valamint a francia fővárosban 100-on győztes Saint Lucia-i Julien Alfred különcsatájára lehetett számítani. A végeredmény hozta is a várakozásokat, a nagy harc ugyanakkor elmaradt, mert a Tokióban bronzérmes 27 éves amerikai versenyző jól rajtolt, végig remekül futott, így viszonylag nagy különbséggel ünnepelhette pályafutása legnagyobb sikerét. Alfred másodikként zárt, míg a harmadik a szintén amerikai Brittany Brown lett.

Férfi 1500 méteren a címvédő norvég Jakob Ingebrigtsen ott volt az esélyesek között, de brit és amerikai riválisai is a trónjára pályáztak. A címvédő azonnal az élre állt, 54.82 másodperces első négyszázat futott, majd 600 méterrel a vége előtt tempót váltott. A norvég még az utolsó kanyarba érkezve is vezetett, s próbálta kiszorítani a tavaly Budapesten világbajnok brit Josh Kerrt. Eközben az amerikai Cole Hocker a belső íven előbb közelített, majd az utolsó százon előzött, az erejével elkészülő Ingebrigtsen pedig végül a dobogóról is lecsúszott. A hatalmas hajrá végén Hocker diadalmaskodott olimpiai csúccsal, amit egyébként a mögötte célba érő három másik futó is szintén megdöntött.

A Tokióban bronzérmes Kerr másodiknak ért célba brit rekorddal, harmadik pedig az egyéni csúcsot futó, szintén amerikai Yared Nuguse lett.

Nem csak a futószámokban volt izgalom

Szintén magas színvonalú versenyt és hatalmas csatát hozott mindkét kedd esti ügyességi szám. Női kalapácsvetésben az első kísérletek során gyakorlatilag körről körre változott az éllovas személye, a végül nyertes kanadai Camryn Rogers – Budapest világbajnoka – a negyedik dobása (75,44 méter) után állt az élre, ötödikre elért 76,97 méteres kísérlete pedig az olimpiai aranyérmet jelentette számára. Másodikként a nigériai születésű, amerikai színekben versenyző Annette Echikunwoke zárt, míg a dobogó harmadik fokára a kínai Csao Csie állhatott fel. A világcsúcstartó, négyszeres világbajnok, elmúlt három olimpián diadalmaskodó lengyel Anita Wlodarczyk negyedik lett.

Férfi távolugrásban a mindössze 19 éves olasz Mattia Furlani elsőre 8,34 méterrel ijesztett rá a címvédő görög Miltiadisz Tentoglura, és másodikra a tavaly vb-ezüstérmes jamaicai Wayne Pinnock is messzire, 8,36 méterre repült. Ebben a sorozatban ugyanakkor az olimpiai- és világbajnok görög 8,48 métert ugrott, aminél jobbat már senki nem tudott, így ebben a számban címvédést láthatott a közönség.

Back. To. Back. 🇬🇷

Greece’s Miltiadis Tentoglou retains his Olympic crown. 👑 pic.twitter.com/ojp5yMAim0 — The Olympic Games (@Olympics) August 6, 2024

Női 3000 méter akadályfutásban az afrikaiak nem bízták a véletlenre az érmek elosztását, és gyakorlatilag az első méterektől fogva olyan tempót diktáltak, amit rajtuk kívül senki nem bírt. Előbb öt, majd három főre csökkent az élboly, a végén a címvédő, ugandai Peruth Chemutai és a világbajnok, kenyai születésű bahreini Winfred Yavi vívott öldöklő küzdelmet, ami végén utóbbi örülhetett új olimpiai csúccsal. Harmadikként a kenyai Faith Cherotich ért célba.