Megkapja a bizalmat a Barca-kapus

Julian Nagelsmann bejelentette, hogy Marc-André ter Stegen lesz Németország első számú hálóőre.

Manuel Neuer visszavonulásával megüresedett egy „bérelt” hely a német labdarúgó-válogatott kezdőjében.

A Bayern München kapusa szűk két hete adta hírül, hogy visszavonul a Nationalelftől.

Korábban Neuer lábtörésénél is ter Stegen volt sokáig a kezdő, Julian Nagelsmann pedig minden kezdeti találgatásnak véget vetett.

„Marc-André az új első számú kapus. Jó pár éve alapember a Barcelonában és ettől a szezontól a spanyol csapat kapitánya is. Nem szeretném bonyolítani és versenyhelyzetet kialakítani” – mondta a szövetségi kapitány.

Julian Nagelsmann: „Ter Stegen is the new number one in goal. He has been captain of Barça for years and is undisputed there. The same is true here with us.” pic.twitter.com/tqd4INuBa9

