Ter Stegen „megszólalt” a sérülése után

A vasárnap súlyos sérülést szenvedett Marc-Andre Ter Stegent hétfőn megműtötték. A beavatkozás után pedig a közösségi médiában posztolt és mondott köszöntet a támogatásért.

A Barcelona kapusának valószínűleg véget ért a szezonja, az üzenetében mégis mindvégig pozitív maradt.

„Igazán hálás vagyok minden Barça-szurkolónak, csapattársamnak, riválisnak, klubnak és barátnak a támogatásért és szeretetért, amelyet vasárnap óta mutattak irányomban. Szeretném megköszönni a Villarreal szurkolóinak a stadionban tanúsított tiszteletüket, ez nagyon sokat jelent számomra.”

I feel truly grateful to all the Barça fans, teammates, rivals, clubs and friends for the support and love you’ve shown me since Sunday. I want to thank the Villarreal supporters for their respect displayed in the stadium, it means a lot to me. I feel positive and strong, now I… pic.twitter.com/ULBFTlXtvd

