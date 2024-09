„A király! Nem, te vagy a király!” – Teniszlegendák sora gyűlt össze Berlinben

A tenisz nagyjainak sokasága gyűlt össze Berlinben, a 2024-es Laver-kupát megelőzően.

Roger Federer a berlini Uber Arénába ment, hogy üdvözölje a német fővárosban jelen lévő másik két teniszlegendát és a Laver-kupa kapitányait, Björn Borgot és John McEnroe-t.

„A király!” – kiáltott fel Borg, az Európai csapat kapitánya, amikor meglátta a svájci kiválóságot, aki a Laver-kupa egyik alapítója, és három alkalommal is győzedelmeskedni tudott az Európa csapat tagjaként.

„Szép meglepetés, azt mondták, senki sem üt!” – mondta Federer a McEnroe testvéreknek.

Roger Federer arrives at the Uber Arena ahead of Laver Cup Berlin 2024. pic.twitter.com/f5TAfPlYDl

Az Európa csapat az elmúlt hat kiadásból négyet megnyert. Idén pedig olyan erős felállással büszkélkedhet, mint a világranglista második helyezettje és hazai kedvenc Alexander Zverev, valamint a debütálásra készülő négyszeres Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz.

A Világcsapat az elmúlt két alkalommal, Londonban és Vancouverben is diadalmaskodni tudott. Idén pedig egy amerikai trióval, Taylor Fritz, Frances Tiafoe és Ben Shelton vezetésével készül győzelemre törni.

Federer szerint, Alcaraz mindig akkor nyújtja a legjobbját, amikor arra a legnagyobb szüksége van.

Továbbá kiemelte a 2023-as wimbledoni döntőben nyújtott teljesítményét. A spanyol egy drámai öt szettes fináléban győzte le az ereje teljében lévő Novak Djokovicot.

Érdekességképpen pedig azt is elárulta, hogy nagyon várja már, hogy élőben láthassa játszani Alcarazt, mert erre még soha korábban nem volt alkalma.

A first for @rogerfederer: watching @carlosalcaraz play live 🍿#LaverCup edition of The AO Show 🎧 https://t.co/Q6r3CarVU1

🎥 @StanSportAU pic.twitter.com/vu0wTegj0B

