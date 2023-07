Novak Djokovic kapcsán egyértelművé kezd válni, hogy a kor csak egy szám. A 36 éves szerb teniszező három szettben győzte le Jannik Sinnert, ezzel pedig zsinórban 34. mérkőzésén diadalmaskodott.



Djokovic a harmadik 36 év feletti játékos, aki az Open-érában Grand Slam döntőbe jutott. Érdekesség a találkozó kapcsán, hogy a szerb 14 évvel és 86 nappal idősebb, mint ellenfele, elődöntőben pedig sosem volt ekkora korkülönbség két játékos között a wimbeldoni gyepen.

A szerb győzelmével egy újabb rekordot is beállított, ugyanis ő lett a valaha volt legtöbb Grand Slam döntőt elérő játékos, megelőzve az eddig holtversenyben mellette álló Chris Evertet. Novak Djokovic számszerint a 35. döntőjére készülhet vasárnap.

Novak Djokovic has defeated Jannik Sinner and showed why he is the biggest fighter in tennis.



He is now one win away from a historic 24th Slam title, getting back the #1 ranking, and a record-tying 8th Wimbledon title.



History awaits on Sunday.



We are all with Novak Djokovic. pic.twitter.com/P3qcdeWKic