Carlos Alcaraz egyszerűen nem tudta visszafogni magát, miután három szettben múlta felül kortársát, Holger Rune-t.



„A kulcs az volt, hogy megnyerjem az első szettet. Eleinte nagyon izgultam, hogy pont a velem egyidős Rune ellen játszom majd ezt a negyeddöntőt.”



„Amióta elkezdtem teniszezni, arról álmodtam, hogy bejutok egy wimbledoni döntőbe, és már csak lépésre vagyok. Ez őrület!”



„Medvegyev nagyon jól alkalmazkodik a füves játékhoz, ezen a borításon játszottunk először egymással. Élvezni fogom a pillanatot!”

VAMOS CARLITOS



Alcaraz is through to a first Wimbledon semi-final with a 7-6 6-4 6-4 win over Rune! #Wimbledon | @Wimbledon



pic.twitter.com/mbvMKmIpkO