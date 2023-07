Carlos Alcaraz nagyon kiélezett és remek labdamenetekkel tarkított találkozón öt szettben múlta felül a szerb Novak Djokovicsot.

TENISZ

WIMBLEDON (44.7 millió angol font, fű)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Novak Djokovics (szerb, 2.) 1:6, 7:6 (8–6), 6:1, 3:6, 6:4

CARLOS ALCARAZ WINS HIS FIRST WIMBLEDON TITLE



He’s only 20!!!pic.twitter.com/FUhZ5cimn2