Carlos Alcaraz öt szettben múlta felül Novak Djkovicsot a 2023-as wimbledoni döntőben.



Az elképesztően magas színvonalú találkozó utolsó játszmájában Alcaraz kulcsfontossáú pillanatban tudta elvenni a szerb adogatását, aki ezt nem viselte jól.

Djokovics a pontot követően a pihenője felé tartott, amikor ütőjét a hálótartó rúdnak csapkodva szétverte.

A centerpályán még mindig hagyományos, fa hálótartó rudak találhatóak, ami meg is sérült Djokovics kirohanása következtében.

Wimbledon kedden hivatalossá tette, hogy a szerb 8000 dolláros büntetést kap a cselekedetéért, ami átszámítva több, mint kettő és félmillió forintnak felel meg.

A hivatalos közlemény szerint a szerb „ütővel való jogtalan visszaélést” követett el.

It was a very frustrating day for Djokovic, who is one title away Margaret Court’s record of Grand Slam titles, having made a number of uncharacteristic errors while also struggling to deal with the brilliance of his 20-year-old opponent pic.twitter.com/QXy3XRXjoZ