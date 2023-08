A 23 éves játékos a szövetség közösségi oldalán elmondta, jelenleg számára egy felkészülési hét zajlik Budapesten a következő két salakos challenger-versenyére Comóban és Genovában.

"Tavaly nem éreztem jól magam a US Openen, nagyon párás volt az idő, nem tudtam kihozni magamból a legjobbat, emellett salakon lesz szeptemberben a Davis Kupa-osztályozó is, ráadásul volt egy makacs bokaficamom is, ezért döntöttem így" - mondta a háromórás hétfői edzését követően.

"A Grand Slameken van a nagy pénz, ha kijön a lépés, akkor óriási tapasztalat, nagy stadionokban is lehet játszani, de nekem most a januári Australian Open főtáblája a cél."

Világranglistás helyezéséről elmondta, esténként lefekvéskor is eszébe jut, hogy régóta "várakozik" a top 100 kapujában, ugyanis előfordult, hogy egyetlen meccsre, sőt szettre volt az élő ranglistán a legjobb 100-tól.

"Nehéz ezt elviselni, úgy érzem, hogy már benn kellene lennem a legjobbak között, de nincs sok védendő pontom idén, és bízom benne, hogy ősszel áttöröm ezt a kaput" - jelentette ki Piros Zsombor, majd rátért a szeptember 15-16-án sorra kerülő keszthelyi Davis Kupa-osztályozóra, amelyet a törökökkel vív a válogatott.

"A Davis Kupa nekem mindig egy ajándék, egy olyan hét, amely ritkán adatik meg egy teniszezőnek, mivel csapatban játszhat. A címeres mezben a hazámért játszani - ez magáért beszél. Mindig libabőrös vagyok, amikor megszólal a himnusz, mindig 120 százalékot nyújtok, ez most sem lesz másként" - fejtette ki a játékos, hozzátéve, új helyzetnek számít, hogy ezúttal a magyarok lesznek az esélyesek.

"Eddig bedobtak a mélyvízbe azzal, hogy úgysincs esélyem, aztán meghúztam a váratlant, és mindenki meglepődött. Most más felálláshoz kell majd alkalmazkodnom."

