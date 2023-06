Emma Raducanu 2021 szeptemberében elhódította a négy Grand Slam torna egyikét, a US Opent. Tette fiatal korán túl azért volt lenyűgöző, mert selejtezőből érkező játékos előtte még nem tudta ezt véghezvinni, illetve Sharapova 2004-es győzelme óta ő volt a legfiatalabb, aki nyerni tudott New Yorkban.



Természetesen a bravúr hatalmas médiafigyelmet is eredményezett, amit, ahogy Emma be is vallotta, nehéz volt ilyen fiatalon kezelni.

A fiatal lány számára akkora nyomást okozott ez a tornagyőzelem, hogy sokszor azt kívánta, bár ne nyerte volna meg azt.

„Néha azt kívánom, bárcsak sosem nyertem volna meg a US Opent!” – mondta el a Sunday Times-nak.

Raducanu számára elég hullámzó volt az utóbbi egy év, hiszen a formaingadozása mellett sérülések is hátráltatták. Szakított edzőjével, illetve nemrég csuklóműtéten is átesett. Az elitbe a 2023-as wimbledoni versenyen, hazai pályán tervez visszatérni.

Emma Raducanu: 'Sometimes I wish I'd never won the US Open' https://t.co/CzL8KGr2H8 — Sky News (@SkyNews) June 19, 2023

Fotó: Robert Prange/Getty Images