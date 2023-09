Hazai verseny ide vagy oda, Taylor Fritz-nek esélye sem volt Novak Djokovic ellen (6-1, 6-4, 6-4).



A szerb ezzel a győzelemmel már 30 alkalommal vert meg amerikai teniszezőt, ezzel pedig tizenharmadik alkalommal jutott a US Open elődöntőjébe. Ezt csak Jimmy Connors tudta véghez vinni nála többször (14).

Djokovic a 47. Grand Slam-elődöntőjére készülhet, amivel egy újabb rekordot vett el Roger Federertől, hiszen már a szerb rendelkezik a legtöbb GS-elődöntővel a profi teniszben.

Djokovic a Frances Tiafoe-Ben Sheldon párharc győztesével játszik majd a döntőbe jutásért.

Top two and he's not two.



There's only 1⃣ Novak Djokovic. pic.twitter.com/6bss3f61hF