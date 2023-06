Stefanos Tsitsipas Roland Garros-menetelését Carlos Alcaraz törte derékba, aki viszonylag simán búcsúztatta a görög játékost a negyeddöntőben.



A mérkőzés kimenetele nem volt meglepetés, az viszont igen, hogy milyen simán átlépett a spanyol az ellenfelén.

Stefanos Tsitsipas a meccs után maga is érezhette, hogy magyarázatra szorul a játéka, ezért elő is állt egy kifogással, ami olyannyira szürreális volt, hogy még a riporter is meglepődött.

„Bevettem egy melatonin tablettát, hogy tudjak egy kicsit szunyókálni a meccs előtt.”



„Nem csinálom többet, nem esett jól. Megtettem, mert a mérkőzés időpontja befolyásolta az alvási ütemtervemet, számomra pedig elengedhetetlen, hogy tudjak pihenni az ilyen sorsdöntő összecsapások előtt.”

Tsitsipas ezután elszögezte, nem akarja elvenni Alcaraz érdemeit, csupán rosszul jött ki számára a lépés ezzel a húzással.

Fotó: Frey/TPN/Getty Images