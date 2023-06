A tajvani, kínai kettős a vasárnapi fináléban szetthátrányból fordítva múlta felül a tizedik helyen kiemelt Leylah Fernandez, Taylor Townsend kanadai, amerikai duót.

A győztesek közül a 21 éves Vang első, 37 éves partnere pedig ötödik Grand Slam-trófeáját nyerte: Hszie Párizsban 2014-ben, míg Wimbledonban 2013-ban, 2019-ben és 2021-ben diadalmaskodott.

