Novak Djokovic megnyerte a Roland Garrost férfi egyesben, ami nem csak azt jelenti, hogy ismét ő a világelső a ranglistán, hanem a Grand Slam sikereket tekintve is egyeduralkodóvá vált.

Rafael Nadal, akit immáron a dobogó második fokára kényszerített nem is késlekedett sokáig, gyakorlatilag a vasárnapi döntő végét követően azonnal élesítette közösségi oldalán a posztját, melyben gratulált a szerb világklasszisnak.

„Hatalmas gratuláció! A 23 egy olyan szám, amire néhány évvel ezelőtt még gondolni is lehetetlen volt, és te megcsináltad! Élvezd ki a családoddal és a csapatoddal!”

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team!