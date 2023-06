A tornának világranglista-másodikként nekivágó Danyil Medvegyev hatalmas meglepetésre már az első körben búcsúzott a Roland Garrostól, egy öttszettes meccsen a 172. Seyboth Wild ellen.



Az orosz a kiesést követően felhozta, hogy a tornán használt labdák valamivel nehezebbek, mint a megszokott, ezzel pedig az olyan erős ütésekkel operáló játékosoknak kedveznek, mint Alcaraz vagy Tsitsipas.

Medvegyev ezen felül megemlítette, hogy váratlanul erős széllel kellett megküzdenie a mérkőzése során, amihez a korábbi években nem volt része.

„Nagyon erős volt a szél... Nem emlékszem erre az előző évekből, de ez van. Nem volt könnyű, de ez a játék része.” – mondta az orosz.

„Igen, a nehéz labdákhoz és a szélhez együttesen nehéz volt alkalmazkodni. Véleményem szerint azok a játékosok, akiknek olyan csuklójátékuk van, mint Alcaraz vagy Tsitsipas, nagy előnyt szerezhetnek ezzel. Könnyebben tudnak olyan erős labdákkal játszani, ami nekik a specialitásuk, nekem viszont nem.”

