Carlos Alcaraz úgy érkezett meg a francia nyílt-teniszbajnokságra, hogy nem tudott salakpályás tornát nyerni, azonban a Roland Garros előrehaladtával érezhető volt, hogy minden esélye megvan a spanyolnak arra, hogy bezsebelje karrierje első címét a párizsi salakon.

Az elődöntőben 2-1-es szetthátrányból kellett fordítania Jannik Sinnerrel szemben, majd ezt a döntőben is megismételte, melyben Alexander Zverevet 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 arányban múlta felül.

Akár könnyebben is alakulhatott volna a férfi finálé a 21 esztendős játékos számára, ugyanis a harmadik játszmában 5:2-re is vezetett és onnan bukta el a szettet 7:5-re. Viszont az utolsó két játszmára nagyon összerakta a teniszét és felőrölte ellenfelét, aki gyakorlatilag sem fizikálisan, sem játéktudásban nem tudta már akkor felvenni a versenyt ellenfelével. Alexander Zverev a 2020 US Open döntője után - melyben 2-0-ra is vezetett Dominic Thiem ellen - egy újabb Grand Slam-finálét veszített el.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title #RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

A 21 esztendős Alcaraz pedig a két évvel ezelőtti US Open sikere és a tavalyi wimbledoni győzelme után a Roland Garrost is megnyerte, amivel a tenisztörténelem valaha volt legfiatalabb játékosa lett, aki három különböző borításon három GS-en ünnepelhetett tornagyőzelmet.

MAKE THAT A THIRD



Alcaraz claims his third Grand Slam title, making him the youngest ever player to win a Slam on all three surfaces @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/cP3ltfwHup — ATP Tour (@atptour) June 9, 2024

A fordulatos döntő 4 óra 19 percig tartott. A 14. tornagyőzelmét begyűjtő spanyol pályafutása harmadik Grand Slam-trófeája, a Muskétások Kupája mellé 2,4 millió eurót (948 millió forint) kap.A jövő heti világranglistán - melyen már Jannik Sinner lesz az új világelső - megelőzi a jelenleg sérüléséből lábadozó Novak Djokovicot és feljön a második helyre az ATP rangsorban.

Eredmény, férfi döntő:

Carlos Alcaraz (spanyol, 3.)-Alexander Zverev (német, 4.) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2



Az elmúlt tíz év döntői:

2015: Wawrinka (svájci)-Djokovic (szerb) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

2016: Djokovic-Murray (brit) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

2017: Nadal (spanyol)-Wawrinka 6:2, 6:3, 6:1

2018: Nadal-Thiem (osztrák) 6:4, 6:3, 6:2

2019: Nadal-Thiem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

2020: Nadal-Djokovic 6:0, 6:2, 7:5

2021: Djokovic-Cicipasz (görög) 6:7 (6-8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

2022: Nadal-Ruud (norvég) 6:3, 6:3, 6:0

2023: Djokovic-Ruud 7:6 (7-1), 6:3, 7:5

2024: Alcaraz (spanyol)-Zverev (német) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

(Borítókép: X / Roland Garros)