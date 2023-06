Az angolnyelvű közvetítés során is felfigyeltek a kommentátorok arra az apró fém korongra, amely Djokovics mellkasára volt tapasztva a Fucsovics Márton elleni találkozón.



A kommentátorok a Vasemberhez hasonlították Djokót, aki fel is ült erre a lóra a meccset követő interjújában:

„Kiskoromban imádtam Vasembert, és most szerettem volna rá hasonlítani. Ez egy hihetetlenül hatékony nanotechnológiás eszköz, ami segít a legjobbamat nyújtani. Ez a karrierem legnagyobb titka, enélkül nem ülnék itt…” – tette hozzá cinikusan a szerb.

Ahogy azóta kiderült, ez a kis eszköz a Taopatch nevű amerikai cég terméke, ami arra hivatott, hogy javítsa az izomkontrollt, a teljesítményt, enyhítse a fáradtságot és a fájdalmakat. Mindezt a test saját hőjét felhasználva.

Futurisztikusan hangzik, de ez a kis tárgy az akupunktúra alapjaira támaszkodva „dolgozik”.

Djokovic uses Taopatch® SPORT nanotechnology!

Taopatch® SPORT nourishes the body with wavelengths of therapeutic light, without side effects or the release of any chemicals. Wearable every day, it's activated by sunlight and body heat ensuring treatments of 720 hours each month.… pic.twitter.com/1nTzPnj8FX