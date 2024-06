A párizsi szervezők kedden közölték, hogy a szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnoka nem tud kiállni szerdán a norvég Casper Ruud elleni mérkőzésre, mert a jobb térdében részleges szalagszakadást diagnosztizáltak. A 37 éves klasszis a harmadik fordulóban vasárnap hajnali 3 óra után fejezte be az olasz Lorenzo Musetti elleni, négy és fél órás mérkőzését, majd hétfőn szintén öt szettben gyűrte le az argentin Francisco Cerundolót. Utóbbi meccsen térdfájdalmak miatt ápolták, egyre fáradtabban mozgott, s végül az utolsó erőtartalékait mozgósítva nyert 4 óra 39 perc után.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery pic.twitter.com/Ilb6HynTzw