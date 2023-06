Novak Djokovic a Roland Garros esélyeiről beszélt és elmondta, Alcarazt tartja a totális favoritnak.



„Alcaraz a favorit, hisz megnyerte a US Opent, illetve egyre több tapasztalata van. Tsitsipas, Sinner, Rune és Ruud szintén veszélyt jelenthetnek, de remélem, a végén az én oldalamra kerül a szerencse.”



„Amikor Nadal bejelentette, hogy jövőre visszavonul, egy részem vele ment. Rafa volt rám játékosként a legnagyobb hatással, a legjobbamra motivált minden versenyen. A búcsúja kapcsán elgondolkodtam, én mikor kerülök sorra. Megindító és megdöbbentő volt, mert egy nagy riválisom nem lesz többé.”



