A spanyolok kétszeres Grand Slam-bajnoka a keddi negyeddöntőben szettet sem vesztett a görög Sztefanosz Cicipasz ellen, aki a nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztatta. A 21 éves, volt világelső Alcarazra a pénteki elődöntőben az olasz Jannik Sinner vár, aki hétfőn leváltja Novak Djokovicot a világranglista élén, ugyanis a szerb részleges térdszalagszakadás miatt kénytelen volt feladni a Roland Garros további küzdelmeit.

Ami Alcaraz és Sinner közös múltját illeti, teljesen kiegyenlített a mérleg, mindkét teniszező négy-négy győzelmet tudhat magáénak a másikkal szemben. Legutóbb az Indian Wells-i torna elődöntőjében csaptak össze egymással, akkor a spanyol szetthátrányból fordítva győzött az olasz ellen. Egyetlen salakpályás meccsüket pedig Sinner nyerte még 2022-ben, akkor az umagi verseny döntőjében diadalmaskodott.

A kétszeres Grand Slam-bajnok spanyol tavaly is eljutott a legjobb négyig a francia nyílt-teniszbajnokságon, akkor viszont a későbbi győztes Novak Djokovic legyőzte őt, igaz, egy sérülés is szerepet játszott ebben.

