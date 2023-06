Udvardy Panna és Bondár Anna is Grand Slam-bajnok ellenféllel kezd a wimbledoni teniszbajnokság hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmeiben.



A pénteki sorsolás alapján a legnehezebb feladat a világranglistán 82. Udvardyra vár, aki az Australian Open-címvédő Arina Szabalenkával száll szembe Londonban. A fehérorosz kiválóság jelenleg második a WTA-rangsorban.



A 109. helyen álló Bondár a kanadai Bianca Andreescuval találkozik, aki pályafutása eddigi legnagyobb sikereként megnyerte a 2019-es US Opent. Ennek köszönhetően negyedik is volt a rangsorban, de sérülések miatt sokat kihagyott, és csak az 51. helyről kezdi meg a füves pályás GS-t.



A három magyar női játékos közül talán a 124. Gálfi Dalma járt a legjobban, aki a cseh Linda Noskovával (45.) találkozik.



A férfiaknál csak a 2010-es junior bajnok Fucsovics Márton képviseli a magyar színeket idén Londonban, a 66. helyezett éljátékos a 28. kiemelt holland Tallon Griekspoorral (31.) csap össze az All England Clubban.





A világranglistán 95. Marozsán Fábián csütörtökön kikapott a selejtező utolsó fordulójában a német Maximilian Marterertől, de volt esélye, hogy visszalépések miatt szerencsés vesztesként főtáblás legyen, ez azonban nem sikerült.

Borítókép: Robert Prange/Getty Images