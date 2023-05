Marozsán Fábián, aki a korábbi és egyben leendő világelső spanyol Carlos Alcaraz bravúros legyőzésével a nyolcaddöntőbe jutott a római tenisztornán, bárkit meg tud lepni a mezőnyben, mondta Köves Gábor korábbi Davis Kupa-kapitány.

"Ezt a hét elején elmondtam neki, és bár ő sem hitte el, vissza kell majd pörgetnie azokat az üzeneteket, amelyeket küldtem neki. El kell higgye, hogy ide, ebbe a mezőnybe tartozik" - nyilatkozott a szakember az M1 aktuális csatornán hétfőn.

A mérkőzést Dávid és Góliát küzdelméhez hasonlította, egyúttal emlékeztetett, hogy egészen mások a lehetőségei a két teniszezőnek: Alcarazt nyolcan segítik.

"Fábinak, ahogy korábban is mondtam, ugyan voltak segítői, kapott támogatást Győrből is meg máshonnan is, de őmellette nem volt egy világelső edző (Carlos Moya). Egészen elképesztő, hogy ezt meg tudta csinálni" - folytatta.

Felidézte, hogy a hét elején a közvetítésben azt mondta, Marozsán Fábiánnak nagyon jó játéka van, hasonlít az olasz Jannik Sinneréhez.

"De hogy olyan eredményt fog elérni ezen a héten, mint Sinner Alcaraz ellen Miamiban, azt hiszem, arra senki nem gondolt. Őszintén mondom, hogy én sem" - mondta a szakkommentároként tevékenykedő Köves Gábor.

Szerinte a 6:3, 7:6 (7-4)-re megnyert mérkőzésben előzetesen benne volt, hogy a magyar teniszező az első szettben meglepi ellenfelét, mert Alcaraz nem ismerte őt, nem tudta, mit játsszon ellene, és "az is benne volt, hogy a második szettben picit beremeg", de amikor 1-4 lett a tiebreakben, aztán 2-4, és úgy cseréltek, akkor azt mondta, miért is ne lehetne innen nyerni.

"Elképesztő és óriási eredmény. Nagyon sok embernek mondhat köszönetet, de a szüleinek legfőképp. Ez egy olyan eredmény, amire örökké emlékezni fog" - hangoztatta Köves. Utalt rá, hogy Marozsán az esélytelen nyugalmával játszhatott és ki tudta magából hozni azt, ami benne van.

"Fábián játékában rengeteg van és minden elemben sokat fejlődhet még. Ez egy olyan nap volt, amikor szinte minden összejött, de a tenisze és a gyors játék megvan, nagyon tisztán üti a labdákat. Persze taktikailag még javulhat és sok mindenben fejlődhet még, de ilyen mérkőzések kellenek és az, hogy egy ilyen tornán megmutassa, mit tud" - folytatta, hozzátéve: azzal, hogy feljutott a főtáblára, meccseket tudott nyerni és most már a nyolcaddöntőben van egy 1000-es tornán, óriási lökést adhat a pályafutásának. "Hogy mekkorát, az a jövőben derül majd ki. Nem szabad, hogy elszálljon. Egyébként nagyon szerény fiú, egy kis vagányság kellene neki, de ma ez is megvolt" - emelte ki, emlékeztetve rá, hogy Alcaraznak idén eddig két veresége volt, a harmadikat Marozsán Fábiántól szenvedte el.

A horvát Borna Coric elleni következő mérkőzésre rátérve úgy fogalmazott, nem lehet tudni, mi következik egy ilyen győzelem után, ez "zsákbamacska".

"Ha jól játszik, hasonlóan teljesíthet. Felszabadultan kell ott is teniszeznie, jól kell szerválnia és bátran kell ütnie. Ez bármire elég lehet, de jó formában van Coric is" - vélekedett.

Szerinte a világranglistán az első százba kerülés lehet az első cél, és a Coric elleni győzelemmel akár ennek a kapujába kerülhet.

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images