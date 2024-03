A világranglistán 58. játékosra - aki az előző körben a 24. kiemelt chilei Nicolas Jarryt búcsúztatta - a 32 között Thiago Seyboth Wild (65.) várt. A brazil ellenfél a selejtezőből érkezett, így már négy mérkőzést nyert, és legutóbb a 15. kiemelt Karen Hacsanovot verte.

Első találkozójukon mindketten erőteljes alapvonaltenisszel kezdtek, keveset rontottak, majd 3:2-nél a 24 esztendős magyar élt az első bréklabdájával. Itt nem állt meg, mivel 5:2-nél is elvette az egyre többet bizonytalankodó rivális adogatását, és 29 perc elteltével szettelőnyben volt.

A folytatásban is Marozsán volt hatékonyabb, és agresszivitását jelezte, hogy közvetlenül az alapvonalnál fogadott - ellenfele méterekkel hátrébb -, miközben a szervái érinthetetlennel bizonyultak. Adogatóként ekkor 35 pontból 29 az övő lett, a hálónál pedig egyszer sem rontott. Az újabb brék ismét 3:2-nél következett be, a magyar éljátékos ezúttal is 5:2-re ellépett, majd egy 15 labdamenetes játék végén, az ötödik meccslabdáját kihasználva győzött, a találkozó 68 percig tartott. Ezzel Marozsán a 2023-as római és sanghaji verseny után harmadszor jutott a 16 közé 1000-es tornán.

A Hajdúszoboszló SE sportolójára - aki a kaliforniai szupertorna egyetlen magyarja - a nyolcaddöntőben a címvédő és volt világelső Carlos Alcaraz (2.) vagy a kanadai Felix Auger-Aliassime (31.) vár kedden.

Eredmény, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Marozsán Fábián-Thiago Seyboth Wild (brazil) 6:2, 6:2

