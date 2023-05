Szombat délután az eső szakította félbe a 21 éves Jiri Lehecka (39.) elleni mérkőzését. Marozsán Fábián 4:6, 6:1, 2:1-re vezetett a Foro Italicoban, amikor lementek a pályáról. Joggal lehettünk bosszúsak, mert úgy tűnt, a fiatal cseh nem tud visszajönni a mérkőzésbe, nincs válasza a jól adogató, agresszív, erős tenyereseket ütő magyar játékára – tehát, neki jött jól a szünet.

A vasárnapi folytatásban gyorsan fordított is 3:2-re, labdája volt a 4:2-höz, de Marozsán Fábián időben visszatalált a 2. szettben mutatott teniszéhez. A döntés a rövidítésre maradt. Három nyerőnek indult tenyeres is kicsúszott, Lehecka 4:2-re vezetett, amikor térfelet cseréltek. Innen fordított 7:4-re Marozsán Fábián, néhány pazar megoldást is bevetve.

Hétfőn jöhet Carlos Alcaraz. Veszítenivalója csak a spanyolnak lesz.

