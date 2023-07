A magyar-belga duó hétfőn a 16 között a brazil Luisa Stefani és a francia Caroline Garcia kettősével találkozott. Az első szett csak két bréklabdát hozott, de bréket nem, így a rövidítésre maradt a döntés, melyben Babosék két játszmalabdát elszalasztottak, és az ellenfél került előnybe.



A folytatásban 3:3-ig haladtak fej fej mellett a felek, ekkor a rivális elvette Flipkens adogatását. Ez sorsdöntőnek bizonyult, a brazil-francia duó 5:3-ra ellépett, és végül Babost is brékelték, így 1 óra 39 perc elteltével ők ünnepelhettek.



A 37 éves Flipkens tavaly ugyanott közölte, hogy nem játszik több egyes meccset, hétfőn pedig a teljes visszavonulását jelentette be, így ez volt az utolsó meccse a profik között.



A párosban négyszeres Grand Slam-tornagyőztes és háromszoros világbajnok Babos 2014-ben és 2016-ban is döntőt vívott Wimbledonban.



Magyar részről már csak Bondár Anna van versenyben Londonban, aki a belga Greet Minnennel együtt kedden vív nyolcaddöntőt párosban.



Eredmény:

női páros, nyolcaddöntő:

-----------------------

Luisa Stefani, Caroline Garcia (brazil, francia)-Babos Tímea, Kirsten Flipkens (magyar, belga) 7:6 (10-8), 6:3



Borítókép: Francois Nel/Getty Images