A párosban négyszeres Grand Slam- és háromszoros világbajnok teniszező a csütörtöki sajtóbeszélgetésen elmondta, kitűnő fizikai állapotnak örvend, motiváltan és pozitívan tekint a jövőbe, és célja, hogy egyesben, valamint párosban Bondár Annával ott legyen a párizsi olimpián.

Babos Tímea kiemelte, nehéz időszakon van túl, hiszen a Covid után Achilles-ín-, váll- és csípősérülés is hátráltatta a visszatérést, a korábbi francia edzőjével sem volt ideális a kapcsolata, valamint márciusban az is eldőlt, hogy különválnak az útjai egykori páros partnerével, a francia Kristina Mladenoviccsal, akivel pályafutása legnagyobb sikereit érte el.

Babos Tímea elárulta, hogy lelki problémák gyötörték, mert nem tudta, hogyan dolgozza fel, hogy "egy rossz spirálba" került, ahonnan nehéz volt kijönnie, mert hosszú ideig volt sérült. Elismerte: óriási hibát követett el azzal, hogy nem védette le a ranglista-helyezését, majd túl korán tért vissza. Tanulópénz volt a számára, hogy újra visszacsöppent a 25 ezres ITF-versenyek világába, ahol legutóbb 16-17 évesen korában szerepelt. Többek között olyan problémákkal szembesült, hogy irreálisan drágák a szállások, vagy hogy a szervezők még labdát sem biztosítanak a versenyzőknek, ráadásul ezeket a tornákat sokszor edző nélkül, egyedül csinálta végig.

Hangsúlyozta, büszke arra, hogy innen, szavaival élve a legaljáról sikerült visszaküzdenie magát a jelenlegi pozíciójába, szerinte erre nem sokan lennének képesek, és ő sem csinálná végig még egyszer. Úgy érzi, mély zuhanásai voltak, messze nem tudta kihozni magából azt a teljesítményt, amire az edzéseken képes. Jelezte, mentálisan sokat képezte magát, előadásokat hallgatott, így azóta megtanulta jobban elengedni a dolgokat, és hogy néha lazább legyen, és tisztában van vele, hogy a problémáit végső soron mindenkinek magának kell megoldania.

Elmondta, sikerült megismernie önmagát, a pályán pedig bátrabban meri variálni a játékát. Most már belemegy a hosszabb labdamenetekbe, többször nyert döntő szettben és pályafutása leghosszabb meccsét is idén játszotta, ami 4 óra 6 percig tartott.



Babos Tímea úgy fogalmazott, a nagyon jó erőnléti edzőjének köszönhetően remek fizikai állapotban van, talán 16 évesen mutatott annyit a mérleg, mint most. Jelenleg egy horvát teniszedzővel dolgozik, akivel bevallása szerint a próbaidőszaknál tartanak.

Elmondta, Mladenoviccsal márciusban közösen döntöttek úgy, hogy szakmailag lezárják a kapcsolatukat, de nincs köztük harag. Az év elején sokáig nem talált állandó páros partnert, most azt tervezik, hogy 2024 elején többet fognak együtt versenyezni Bondár Annával, mert a célja, hogy az egyes mellett párosban is kijusson a párizsi olimpiára.

Az összeszokásra remek alkalom, hogy a magyar válogatott tagjaként együtt játszhatnak Billie Jean King Kupában jövő hétvégén, Charleroi-ban a belgák ellen a világdöntő selejtezőjébe kerülésért.

Borítókép: Robert Prange/Getty Images